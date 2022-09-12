Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, aile buluşmasında personeliyle bir araya geldi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediyesi, aile buluşmasında bir araya geldi.

Afyonkarahisar Belediyesi personeli Fuar Alanı'nda düzenlenen organizasyonda bir araya geldi.



Programa, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, eşi Sevim Zeybek, Başkan Yardımcıları Süleyman Karakuş, Murat Öner, Benol Kaplan, Barış Dal ve aileleri katıldı.

Buluşmada, oyunlar oynandı, ikramlar yapıldı.



Zeybek, belediyenin tüm çalışanları ile bir aile olduğunu kaydetti.

Personeliyle piknik etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Zeybek, "İyi ki de yapmışız. Böylesine güzel birliktelikleri özlemiştik. Katılımınızdan dolayı sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Sizler de bizler de güzel Afyonkarahisar'ı bir adım daha ileriye nasıl götürürüz, nasıl daha yaşanabilir bir kent haline getiririz diye hep beraber çalışıyor, mesai sarf ediyoruz. Bunca yoğun çalışma temposu içinde bir araya gelip de muhabbet etmeyi özlemiştik. Sizleri seviyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarı diliyorum." dedi.

Buluşmada Kültür Sanat Akademisi Orkestrası da konser verdi.

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