Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AFYONKARAHİSAR (AA) - Büyük Taarruz ve Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar, futbol şölenine ev sahipliği yaptı.
Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatlarıyla düzenlenen futbol turnuvasına 10 ilden, 30 takım ve 600 futbolcu katıldı.
Üç gün süren turnuvada şampiyonlar törenle, kupa ve madalyalarını aldı. 7- 14 yaş arası 600 futbolcu kıyasıya bir mücadele sergiledi.
- Ahilik komitesinden Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e ziyaret
13-19 Eylül'de düzenlenen Ahilik Haftası nedeniyle Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Ahilik Komitesini kabul etti.
Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Cengiz Üstün öncülüğünde gerçekleşen ziyarete, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Emin Birliktir ve beraberindeki heyet katıldı.
Esnaf odalarının tamamıyla her konuda iş birliği içinde çalıştıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, tüm esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftası'nı kutlayarak, bu haftanın esnaflar arasındaki birlik ve beraberliği arttırması temennisinde bulundu.