Afyonkarahisar'da öğrencileri davul ve klarnet karşılandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar'da öğrencileri davul ve klarnet karşılandı

AA

Afyonkarahisar'da öğrencileri davul ve klarnet karşılandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 129 yıllık geçmişi olan Afyon Lisesi'nde yeni eğitim yılının ilk günü öğrenciler davul ve klarnet ile karşılandı.

Kentin en köklü okulu olan Afyon Lisesi, öğrencilerini alışılmışın dışında karşıladı. Okulun ilk günü öğrencilerin okulun ilk günü psikolojisini yenmek için davul ve klarnet çalındı.

Okulda ilk günü olan öğrenciler ve eski öğrenciler davul ve klarnete eşlik etti.

Okul Müdürü Turgay Bingül, okulun önemli isimler çıkardığını belirtti.

Afyon Lisesi 129 yıllık tarihi bir lise olduğunu kaydeden Bingül, "Geçmişinde çok önemli Cumhurbaşkanları, Genelkurmay başkanları başbakanlar çıkarmış bir okul. Son dönemde yeniden eski günlerine dönme yolunda başarılı bir dönem geçiriyor. Geçtiğimiz yıl tıp fakültesini kazanan öğrenciler oldu. Bizde bu başarımızı hem kutlayalım hem de öğrencilerimizin ilk gün fobisini kıralım istedik. Öğrenciler ve velilerden de olumlu dönüşler aldık." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İscehisar'da yeni eğitim öğretim yılı başladı
YEREL HABERLER İscehisar'da yeni eğitim öğretim yılı başladı
Afyonkarahisar'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'dan kısa kısa
4. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali 7 Ekim'de başlayacak
YEREL HABERLER 4. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet ...
Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, aile buluşmasında personeliyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, aile buluşmasında ...
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar'da düğün sonrası çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da düğün sonrası çıkan bıçaklı kavgada ...
Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı final yarışları Afyonkarahisar'da sona erdi
YEREL HABERLER Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı final yarışları ...
İscehisar Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, göreve başladı
YEREL HABERLER İscehisar Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, göreve başladı
Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı final yarışları Afyonkarahisar’da başladı
YEREL HABERLER Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı final yarışları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.