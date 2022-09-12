Afyonkarahisar'da düğün çıkışı bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili bir kişi tutuklandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde düğün çıkışında meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Sultandağı ilçesinde düğün çıkışı cinayetle biten kavgaya ilişkin gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ö. tutuklandı. S.Ö. ve D.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçeye bağlı Çamözü köyünde bir düğünün çıkışında davetlilerden E.A. (36), R.T. (35) ve E.Ç. (35) ile S.Ö. (46), oğulları M.Ö. (27) ve D.Ö. (26) arasında tartışma yaşanmıştı. Bir süre sonra iki grup arasında çıkan kavgada, E.Ç. bıçakla yaralanmıştı. Sultandağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.Ç. kurtarılamamıştı. Olayla ilgili S.Ö, M.Ö. ve D.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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