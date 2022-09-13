Afyonkarahisar'da Ahilik Haftası kutlamaları başladı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Ahilik Haftası kutlama etkinlikleri, düzenlenen programla başladı.

Afyonkarahisar Kent Meydanı'nda 13-19 Eylül'de gerçekleştirilecek Ahilik Haftası etkinlikleri için açılış programı düzenlendi.

Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Cengiz Üstün, ahiliğin insanı bir bütün olarak ele alan, insanı bütün yönleriyle geliştirmeyi amaçlayan bir yaşam biçimi olduğunu söyledi.

Üstün, ahiliğin yaşatılması gerektiğini vurgulayarak, "Ahiler çalışmayı ibadet saymışlardır. Onun için ahiler iş yerlerine ibadet yeri gibi değer verirler. Ahinin iş yeri, hak kapısıdır." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de esnafın yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Ahilerin toplumu birleştiren, kaynaştıran, bir arada tutan değerlerin uygulanması ve toplumsal denetim mekanizmasının işlemesinde önemli görevler üstlendiğini belirten Zeybek, "Afyonkarahisar, ahi ahlakıyla ahlaklanmış esnaflardan oluşan bir şehirdir. Afyonkarahisar esnafı vefakardır, cefakardır." diye konuştu.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven esnafa bol kazanç diledi.

Konuşmaların ardından yılın esnaf ve sanayicilerine ödülleri verildi.

Programda Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e de ahilik kaftanı giydirildi.

Program Afyonkarahisar Belediyesi Kültür Sanat Akademisi tarafından verilen Türk Halk Müziği konseriyle sona erdi.





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