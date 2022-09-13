Sandıklı'da Ahilik Haftası kutlamaları

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Esnaf Odası tarafından düzenlenen programla Ahilik Haftası kutlandı.

Sandıklı Bedesten Çarşısında gerçekleşen programa, Kaymakam Mehmet Sülün, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cengiz Üstün, Sandıklı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Öztop ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması sonrası Sandıklı Gardaş Yarenler ekibi kılıç kalkan oyunu oynadı.



Kur'an tilavetinin ardından şet kuşatma töreni düzenlendi.



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