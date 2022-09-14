İscehisar'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, 2022-2023 İlköğretim Haftası kutlama programı gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk anıtına ilçe Milli Eğitim Müdür vekili Mustafa Koçak tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması sonrası program sona erdi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Mustafa Koçak, okul müdürleri, öğrenciler katıldı.​​​​​​​



- İscehisar'da İlköğretim Haftası kutlamaları

İscehisar Kaymakamı Mehmet Ali Semiz ve İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, 2022-2023 İlköğretim Haftası kutlama programına katıldı.

Karamehmet İlkokulunda düzenlenen programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla birlikte günün anlam ve önemi Okul Müdürü Mehmet Akif Topaloğlu tarafından anlatıldı.

Öğrencilerin şiirler okuması ve halkoyunları gösterileri sonrası Kaymakam Semiz ve Başkan Şahin öğrencilerin ve velilerin ilköğretim haftasını kutlayarak başarılar diledi.





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