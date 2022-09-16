AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'den Sandıklı ziyareti

AFYONKARAHİSAR (AA) - AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Sandıklı ilçesini ziyaret etti.
Yurdunuseven'i Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, AK Parti Sandıklı ilçe Başkanı Osman Işık ve Belediye Başkan Yardımcı Mehmet Öztopbaş karşıladı.
Yurdunuseven ve beraberindekiler belediye binası yanında bulunan tarihi Hamamönü Camisinin restorasyon çalışmalarını ve Hisar Mahallesi'nde bulunan Hisar Kalesinin istinat duvarı çalışmalarını yerinde inceledi.
Sokak sağlıklaştırma projesini de inceleyen heyet ilçedeki esnafları ziyaret ederek kolay gelsin dileklerinde bulundu.
Yurdunuseven, ilçede yeni görevine başlayan Kaymakam Mehmet Sülün'ü de ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.