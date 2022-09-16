Çay'da Ahilik Haftası kutlamaları

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Ahilik Haftası çeşitlik etkinliklerle kutlandı.

Çay Belediyesi, Afyonkarahisar Esnaf Odaları Birlik Başkanlığı, Çay Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Çay Şoförler Odası tarafından düzenlenen programa, Kaymakam Emre Yeşilbaş, Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, Karacaören Belde Belediye Başkanı Muhterem Algül, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Çakır, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Şahin, Afyonkarahisar Esnaf Odaları Birlik Başkanı Cengiz Üstün, siyasi parti temsilcileri, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Orta Cami İmam Hatibi Nusret Yıldız tarafından Kuran'ı Kerim okundu.

Çay Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından yılın ahisi seçilen ilçe esnafından Muhterem Sarı'ya Ahilik Belgesi, Kaymakam Emre Yeşilbaş tarafından takdim edildi.

Yılın çırağı seçilen Mert Ali Karakoyun'a belgesi Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer tarafından verildi.

Yeşilçay yöresel ekibinin halk oyunları gösterisinin ardından esnaf ziyareti ile program sona erdi.

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