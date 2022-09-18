Afyonkarahisar'da Arnica 8. Frig Ultra Maratonu sona erdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar'da Arnica 8. Frig Ultra Maratonu sona erdi

AA

Afyonkarahisar'da Arnica 8. Frig Ultra Maratonu sona erdi

AFYONKARAHISAR (AA) - Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde yapılan Arnica 8. Frig Ultra Maratonu tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye Atletizm Federasyonu desteğiyle gerçekleştirilen organizasyonun ödül töreni Afyonkarahisar Kalesi'nde yapıldı.

6K Frig Race parkurunu kadınlarda Çiğdem Çevik birinci, Şermin Köroğlu ikinci, Aslı Bahar üçüncü sırada bitirdi. Erkekler kategorisinde ise Serdar Bektaş birinci, Alican Aktürk ikinci, Cenk Algın ise üçüncü oldu.

11K Frig Trail parkurunun kadınlar kategorisinde birinci Cevriye Akkurt, ikinci Rumeysa Kayıkçı, üçüncü Derya Demiral oldu. Erkekler kategorisinde birinci sırayı Fatih Karcı, ikinci sırayı İsmail Uzuner ve üçüncü sırayı Ramazan Pardı elde etti.

22K Frig Short Trail parkurunun kadınlar kategorisinde birinci sırayı Natalia Gyurten, ikinci sırayı Tulin Okyay ve üçüncü sırayı Natalia Blagonrava aldı. Erkekler kategorisinde Tuncay Saraç birinci, Buğrahan Cemil Uslu ikinci, Mustafa Araç da üçüncü sırada yarışı bitirdi.

44K Frig Medium Trail parkurunun kadınlarda Svetlana Çatak kazandı. Bu kategoride ikinci Gözde Nurlu, üçüncü Eylem Güzel oldu. Erkeklerde ise İrem Can Ayaz birinci, Özgür Özdoğan ikinci, Letifşah Bozkurt üçüncü sırada yarışı tamamladı.

66K Frig Ultra Maratonunu kadınlarda Burcu Suzan kazandı. İkinci Okyanus Yıldız , üçüncü ise Deniz Çiçek oldu. Erkeklerde ise Oğuzhan Emre Singer birinci, Mustafa Es ikinci, Özgür Sancak üçüncü sırada yarışı tamamladı.

Kale yarışında da kadınlarda Natalia Gyurten birinci, Hatice Köse ikinci ve Tülin Okyay üçüncü oldu. Erkeklerde ise İrem Can Ayas birinci, Emir Salih Karakuzu ikinci ve Mustafa Araç üçüncü tamamladı.

Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, AA muhabirine, yarışmalarda keyifler anlar yaşadıklarını söyledi.

Dün Ayazini köyünde 850 sporcunun katılımıyla Frig Ultra Martonunun yapıldığını hatırlatan Kaya, "Bugün de 100'ün üzerinde sporcunun katılımıyla şehir içerisinde Valilik önünde başlayıp kalede tamamlanan koşu var. Etkinliğe katılan sporculara teşekkür ederim." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar'da bir kişi evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da bir kişi evinde ölü bulundu
Afyonkarahisar'da Arnica 8. Frig Ultra Maratonu başladı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da Arnica 8. Frig Ultra Maratonu ...
Afyonkarahisar'da 8. Frig Ultra Maratonu yarın başlıyor
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da 8. Frig Ultra Maratonu yarın ...
Sandıklı Belediye Başkanı Çöl, göreve başlayan hakim ve savcıları ziyaret etti
YEREL HABERLER Sandıklı Belediye Başkanı Çöl, göreve başlayan hakim ...
Çay'da Ahilik Haftası kutlamaları
YEREL HABERLER Çay'da Ahilik Haftası kutlamaları
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'den Sandıklı ziyareti
YEREL HABERLER AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.