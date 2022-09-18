AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Yurdunuseven, yanan evlerde incelemede bulundu

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AFYONKARAHİSAR (AA) - AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunseven, Sandıklı'ya bağlı Bekteş köyünde yangın çıkan evleri inceleyerek, ev sahiplerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yurdunuseven, yangın hakkında Bekteş Köy Muhtarı Mehmet Bayar'dan bilgi aldı.

Bayar, çok sayıda itfaiyenin güçlükle yangına müdahale edebildiğini, AFAD'ın yangın sonrası inceleme yaparak hasar tespit çalışması yaptığını bildirdi.

Evleri yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Yurdunuseven, imkanları ölçüsünde evleri yanan vatandaşlara yardım yapacaklarını kaydetti.

Yurdunuseven'e, AK Parti İlçe Başkanı Osman Işık, İl Genel Meclisi üyeleri Ahmet Mahmut Saylık, Mevlüt Özaydın, İbrahim Kaynak ve Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş eşlik etti.



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