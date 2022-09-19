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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar’da iklim değişikliği projesinin açılışı yapıldı

AA

Afyonkarahisar’da iklim değişikliği projesinin açılışı yapıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi tarafından TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi Ve Bilim Okulları Projesi kapsamında "İklim Değişikliğine Çözüm Olabilsem" adlı projenin tanıtım ve açılışı yapıldı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ), Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü, Afyonkarahisar Belediyesi tarafından desteklenen projenin tanıtımı Dumlupınar Bilsem Konferans salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, iklim değişikliği hakkında öğrencilerde farkındalık oluşturulmasının önemine değinerek, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği konusu çağımızın olmazsa olmaz bir konusu. Maalesef dünya bu konuyla mücadele etmek için elinden gelen her türlü gayreti gösteriyor. Bu mücadele içinde bizde Afyonkarahisar olarak karınca kararınca bilim sanat merkezimizde de etkinlikler yapıyoruz. AKÜ; Meteoroloji Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve birçok paydaşımızla öğrencilerimizde bir farkındalık oluşturmak adına böyle bir projeyi çok anlamlı buluyorum."

10 gün sürecek projeye, 30 öğrencinin katıldığı bilgisini paylaşan proje yürütücüsü Selda Koca da, "Doğadaki dengenin bozulması, tüm canlı ve cansız varlıkları etkiliyor. İklim değişimlerinin etkilerinin azaltılması dolayısıyla da doğanın korunmasına yönelik düşüncelerden hareketle hazırladığımız bu projede özel yetenekli olan bilsem öğrencilerinin duyarlılığını artırmak istiyoruz." dedi.

Açılış kurdelesi kesildikten sonra, katılımcılar merkezin bahçesinde açılan Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü standı gezdi.


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