Afyonkarahisar'ın ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü törenleri

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve İscehisar ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Programda, Kaymakam Mehmet Sülün, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sandıklı Temsilcisi Yusuf Akin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program, öğrencilerin okuduğu şiirlerle sone erdi.



- İscehisar



İscehisar ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.



Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin anıta koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerin okunmasının ardından gaziler ve şehit aileleri onuruna yemek verildi.



Kaymakam Mehmet Ali Semiz, yemek programında, İslam dininde şehitlik ve gaziliğin önemini anlattı.

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