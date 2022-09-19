AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Afyonkarahisar'da Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti.



Mandal, ziyaret sonrası, iklim konusunun tüm dünyanın gündeminde olduğunu söyledi.

Her yerde, iklim konusunda öğrencilerin farkındalıklarının arttırılmasının amaçlandığını kaydeden Mandal, "Programın esas amacı 5 gün boyunca hem Dumlupınar BİLSEM'de aldıkları eğitim akabinde de sahada farklı alternatif yenilenebilir enerji kaynakları konusunda yerinde ziyaretlerle bunu gerçekleştirecekler. Şu anda sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli gündemi olan iklim değişikliği konusuna birilerinin çözüm bulup, birilerinin geliştirdiği teknolojiyi bizde kullanalım anlayışı yoktur." dedi.

Hasan Mandal konuşmasının devamında gençlere ve çocuklara güvendiğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yani Türkiye bu anlamda ne yazık ki gerekli önlemler alınmazsa ilerde iklim göçmeni oluşturabilecek bir ülke noktasında. Ama gençlere, öğrencilere, çözüm önerilerine baktıkça ben bundan geleceğimiz açısından yani sadece bizim için değil, özellikler gelecek nesiller açısından büyük bir umut görüyorum. Bu umudu sadece burada değil Türkiye'nin her yerinde ziyaret ettiğimiz zaman bu çocukların, gençlerin heyecanı. Bunu iki hafta önce bütün Türkiye'den gelen gençlerle 81 ilden gelen gençlerle Samsun'da yaşadık TEKNOFEST'te."



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