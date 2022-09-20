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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar polisi, okul çevrelerinde denetimlerini sıklaştırdı

AA

Afyonkarahisar polisi, okul çevrelerinde denetimlerini sıklaştırdı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirlerini artırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Eylül'den itibaren kent genelinde "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması" kapsamında okul çevrelerinde kontroller yapıyor.

Ekipler, denetimlerde 938 okul çevresi, 215 park ve bahçe, 53 metruk bina ile 352 iş yeri kontrol edildi.

Uygulamalarda, 2 bin 100 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde sorgusu yapıldı.

Denetimlerde, haklarında araması bulunan 3 kişi yakalandı.



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