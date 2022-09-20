Sandıklı'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçede yaklaşık 8 yıldır ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırılan sıcak yemekleri denetledi.



Hüdai Kaplıcalarında yapılan çalışmalar ve yeni faaliyete girecek hizmetlerle bölgede şifa merkezi olma noktasında emin adımlarda yürüdüklerini ifade eden Çöl, bu yılın sonunda bambaşka bir kaplıca kimliğine bürüneceklerini, vatandaşlara hizmet noktasında farklı konseptleri buluşturacaklarını belirtti.



- Basın mensuplarından Kaymakam Mehmet Sülün'e ziyaret

Sandıklı ilçesinde görev yapan basın mensupları Kaymakam Mehmet Sülün'ü ziyaret etti.

Ziyaret vesilesiyle hem basın mensuplarıyla tanışan hem de ilçe hakkında bilgiler alan Sülün, "Görevimizi ilçe için en uygun şekilde yerine getirmeye gayret edeceğiz. Bu çalışmaları sizler aracılığıyla vatandaşlara duyurmaya özen göstereceğiz." dedi.

Sülün, daha sonra, basın mensuplarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.



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