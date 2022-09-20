Afyonkarahisar'da "Ağzını kirletme, tatlandır" etkinliği yapıldı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Hüseyin Sümer Ortaokulu'nda "Ağzını kirletme, tatlandır" etkinliği düzenlendi.

Öğrenciler, okul bahçesinde ellerinde "Kötü söze hayır" sloganlarının yazılı olduğu pankartlarla bir araya geldi. Kurulan stantlarda öğrenciler ile velilere Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetleri lokum, ekmek kadayıfı ve çeşitli tatlılar ikram edildi.

Hüseyin Sümer Ortaokulu Müdürü Ramazan Turan, AA muhabirine, Afyonkarahisar'da tatlı bir konuşma dili oluşturmak adına ve güzel Türkçe konuşmaya dikkat çekmek amacıyla etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Etkinliklerine kentteki sivil toplum kuruluşları ile firmaların da destek verdiğini dile getiren Turan, "Afyonkarahisar'da öğrencilerimizle kaba söz ve küfürden uzak durmaya dikkat çekmek istedik. Öğrenci velilerimiz de etkinliğimize destek verdi, bizim yanımızda oldu. Onların ilgisinden de çok mutlu olduk." dedi.

Afyonkarahisar Gönül Köprüsü Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Lütfiye Pancar Polat da gelecek nesillerin temiz büyümesi gerektiğini belirterek, etkinliğe destek verdikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, okul öğretmenleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, veliler ve öğrenciler katıldı.



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