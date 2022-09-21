Afyonkarahisar'da Rahvan At Pisti inşa çalışmaları başladı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da belediye tarafından kente yapılacak Rahvan At Pisti'nin inşasına başlandı.

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yapımına başlanan tesisin yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Şehre katma değer katacak, atlı spor kulüplerinin ihtiyacına cevap verecek projenin yapımının şehre hayırlı olmasını temennisinde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, ata sporlarından olan rahvan atçılığa destek olmak adına böyle bir yatırımı hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



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