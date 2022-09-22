İşitme engelli milli atlet, otizmli çocukların gelişimine katkı sunuyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - İşitme engelli milli atlet Hüseyin Baydaş, spor uzmanı olarak atandığı Afyonkarahisar'da yakından ilgilendiği otistik çocukların gelişimi için elinden geleni yapıyor.

Mersinli 28 yaşındaki Baydaş, küçük yaşta ilgi duyduğu atletizmde tek yumurta ikizi Hasan Baydaş'la yurt içi ve dışındaki şampiyonlarda çeşitli dereceler elde ederek milli sporcu oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığının 2022 yılındaki atamasında işitme engelli Baydaş, spor uzmanı olarak Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde göreve başladı.

Baydaş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Otistik Çocuklar Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'ndeki çocuklara atletizm başta olmak üzere farklı branşlarda spor yapmayı öğretmek için görevlendirildi. Afyonkarahisar'daki Spor Lisesi'nin spor salonunda 3 aydır iki grup şeklinde 30 otizmli çocukla sportif çalışmalar yapan Baydaş, çocuklarla keyifli zaman geçiriyor.





- Katılımcılarla iletişim konusunda bir problem yaşamıyor

Çocukların gelişimine sporla katkı sunmak isteyen Baydaş, AA muhabirine, işitme engelli olması dolayısıyla kurs öncesinde otizmli çocuklarla anlaşamayacağını düşündüğünü belirtti.

Zamanla güzel mesafeler aldığını aktaran Baydaş, "Şimdi her biriyle çok iyi anlaşıyoruz. Şu anda iletişim konusunda hiçbir problem yaşamıyoruz. Otizmli çocuklarla sportif çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bütün engelli kardeşlerimi seviyorum ve onlara faydalı olmak istiyorum. Otizmli çocuklar, kursa genellikle aileleriyle geliyor. Ders sırasında da ailelerimiz bizi yakından izliyor. Çok duygulandıkları ve mutlu olduklarını görüyoruz. Otizmli çocuklarımız sürekli evlerinde kalmasın. Onları spor yapmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.





- Her biriyle yakından ilgileniyor

Dernek Başkanı Fatma Kilci Kavas da otizmli çocukların sporla sosyalleşmesi ve başarılar elde etmesi için Afyonkarahisar'da yeni bir oluşuma gittiklerini kaydetti.

İşitme engelli spor uzmanı Baydaş'ın otizmli çocuklarla çalışma yapması konusunda ilk başta tereddütlü olduklarını vurgulayan Kavas, "Hüseyin hocamızın sevgisi, ilgisi ve sempatisi sayesinde spor konusunda otizmli çocuklarımızda çok güzel ilerlemeler oldu. Hocamızın da işitme engelli olması dolayısıyla, otizmli çocuklarımızda da farklı bir yaklaşım oluştu. Çocuklarımızla tek tek yakından ilgilendiğini gördük, kendisini çok sevdik. Çocuklarımız, Hüseyin hocayı çok seviyor." diye konuştu.









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