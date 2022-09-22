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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AA

Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, 1 Ekim'de yapılacak olağan genel kurulda yeniden aday olduğunu açıkladı.

Serteser, termal bir otelde yaptığı basın açıklamasında, 3 dönemdir yönetim kurulu başkanlığı yaptığını ve yeniden aday olduğunu belirtti.

Bu süre içinde önemli başarılara imza attıklarını dile getiren Serteser, "Bu işleri yaparken gerçekten çok yorulduk. Çok çalıştık ve güzel hizmetler yaptık. 1 Ekim'deki olağan genel kurulda yeninden aday oldum. Çünkü bu dönemde çok daha güzel hizmetleri yapmaya adayız." ifadesini kullandı.

Serteser'in basın açıklamasına meslek Komiteleri adayları da destek verdi.

- Afyonkarahisar Belediyesinin sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

Afyonkarahisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kentteki yollarda sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatıyla ekiplerin Fatih, Gümüşkent Mahallesi, Beyazıt Mahallesi, Selçuklu Mahallesi, Esentepe, Eşrefpaşa, Güvenevler ve Erenler Mahalleleri ile bazı güzergah ve kurumlarda sıcak asfalt çalışmalarını tamamladığı bildirildi.

Zeybek, yaptığı açıklamada, yol medeniyettir anlayışıyla hareket ettiklerini ve şehrin altyapı çalışmaları ile üst yapı çalışmalarına önem verdiklerini belirtti.

Ekiplerin kentteki ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda yenileme, bakım onarım, asfalt kaplama çalışmalarının titizlikle devam ettiğini aktaran Zeybek, "Tüm bu gayreti ve çabayı hemşerilerimizin yaşam kalitesini ve konforunu arttırmak için ortaya koyuyoruz. Amacımız kış gelmeden sıcak asfalt konforunu vatandaşımıza sunmak. Bu bağlamda ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyorlar."ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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