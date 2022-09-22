Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı 20 koyun telef oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yola çıkan sürüye otomobilin çarpması sonucu sürücü yaralandı, 20 koyun telef oldu.

İbrahim D, idaresindeki 03 SB 230 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Şuhut kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, sürüdeki 20 koyun telef oldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Telef olan 20 koyun, itfaiye ekiplerince yoldan kaldırıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.