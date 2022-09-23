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Afyonkarahisar'da "Yaya Güvenliği" uygulaması yapıldı

AA

İçişleri Bakanlığının 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' ile 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' projeleri kapsamında Afyonkarahisar'da "Yaya Güvenliği" uygulaması gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da "Yaya Güvenliği" uygulaması yapıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - İçişleri Bakanlığının 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' ile 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' projeleri kapsamında Afyonkarahisar'da "Yaya Güvenliği" uygulaması gerçekleştirildi.

Selçuklu Mahallesi'ndeki yaya geçidindeki uygulamada, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kırmızı düdük dağıtılan ilkokul öğrencilerinin ellerindeki 'yayalar kırmızı çizgimiz', 'yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' ile 'öncelik hayatın, öncelik yayanın' pankartlarıyla yolun karşısına geçti.

Yiğitbaşı ile öğrenciler, emniyet ve jandarma ekiplerince önlem alınan trafikte duran araç sürücülerine bilgilendirme de bulundu, broşür dağıttı.

Etkinliğin ardından Yiğitbaşı, gazetecilere, okulların açılmasıyla yayaların trafikteki güvenliği için sürücülerin hassasiyetli olması gerektiğini söyledi.

Afyonkarahisar'da yayalara yönelik bir farkındalık yapmak istediklerini dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanlığımızın önceki yıllardaki projelerinde çocuklarımız her zaman bizlerin paydaşı olmuştur. Bugün de yine bu sürece çocuklarımızla birlikte hareketlilik vermek istedik. Selçuklu İlkokulu'ndaki 4. sınıf öğrencileri bizlere destek oldu. Öğrencilerimiz de yaya ve trafik konusunda çokta bilinçli olduklarını gördük. Bütün yaya kurallarını biliyorlar, çok iyi öğrenmişler. Ama bu konuyu yetişkinlerimiz ve sürücülerimizin de öğrenmesi gerekiyor. Yayaların bilinçli olduğu kadar onların da bilinçli olması gerekiyor."

Uygulamaya, Vali Yiğitbaşı'nın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Selçuklu İlkokulu Müdürü Eralp Ekrem Geçe, kurum amirleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.


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