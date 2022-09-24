Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonları

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 2 şüpheliye adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

İki operasyonda, belirlenen 2 iş yeri, 3 araç ve bir adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, aramalarda 3 bin 750 doldurulmuş makaron, 163,5 kilogram kıyılmış tütün, 46 kilogram nargile tütünü, 700 boş paket ile sigara sarma makinesi ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan S.Ç. ile M.N.S, hakkında adli işlem yapıldı.

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