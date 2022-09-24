Sandıklı'dan kısa kısa

İki aşamalı sergi: 'Senin de Yaran, Rosa'

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde okul bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki Endüstri Meslek Lisesi bahçesindeki çamlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Sandıklı Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.



- Sandıklı'da hafif ticari araç devrildi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde refüje çarpan hafif ticari araç devrildi.

Ali Ç. idaresindeki 03 LV 687 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar- Antalya kara yolu Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında refüje devrildi.

Yaralananın olmadığı kazada, araç hasar gördü.



- Akdağ'da "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" sürüyor

Sandıklı'da Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" kapsamında Akdağ'daki çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, projenin 3'üncü gününde arazideki çalışmalarında Akdağ'da yaşayan canlı türlerini inceledi.



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