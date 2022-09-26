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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Afyonkarahisar TSO İscehisar Temsilciliğinin açılışında konuştu:

AA

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Afyonkarahisar TSO İscehisar Temsilciliğinin açılışında konuştu:

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB'un ülke genelindeki odaların ve üyelerinin sesi ve tercümanı olduğunu belirterek, "Bize yasayla verilen görev budur. İcraat yetkisi ve sorumluluğu da hükümetimizindir. Bir ve beraber olunca, Allah rahmeti ve bereketi verir. Birbirimizi ötekileştirmeyelim." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) İscehisar Temsilciliğinin açılışında, Afyonkarahisar ve İscehisar'ın mermerin başşehri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en büyük mermer ihtisas organize sanayi bölgesinin Afyonkarahisar'da olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, Afyonkarahisar mermerinin dünya çapında tanındığını, hatta Vatikan'daki en önemli kiliselerde bile, İscehisar'ın mermerlerinin kullanıldığını dile getirdi.

Ülkenin 300 çeşit mermer ve 200 çeşit travertenle bu alanda çok büyük bir zenginliğe ve avantaja sahip olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Blok mermerde dünya lideriyiz. İhracatın, yüzde 60'ı tabakalı işlenmiş halde olmak üzere, 2 milyar doları geçti. İşlenmiş mermerde İtalya ve Çin bizden önde olsa da, bu alanda da gelişme içindeyiz. Öte yandan, en büyük pazar olan Çin'deki yavaşlamayla ve küresel resesyonla karşı karşıyayız. İç pazarda inşaat sektörü henüz tam toparlamış değil. Bunlara ilaveten son dönemde elektrik ve akaryakıt fiyatlarındaki artışın da etkisi altındayız. Ruhsatlandırma, harçlar ve devlet hakkı gibi, maliyetleri artıran sorunlarımız mevcut. Ayrıca bir ilde veya bölgede ruhsat verirken, yerel yönetimlerin ve buradaki sektörün, yani sizlerin de oda vasıtasıyla söz hakkınız olmalı. Zira sahayı en iyi siz bilirsiniz."

- "Sektörde ürün işleme ve kalite artıyor"

Odalarla arz planlamaları yapılabileceğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Öte yandan sektörde katma değer noktasında da yapmamız gereken işler var. Biz blok mermeri 20 cent, tabaka mermeri 40 cent civarında satarken, İtalya işlenmiş mermeri 2 dolara gönderiyor. Tüm sıkıntılara rağmen, sektörde ürün işleme ve kalite artıyor, ihracat yapılan ülke sayısı büyüyor. Bu sektörde gidecek daha uzun bir yolumuz var. Hem bu bölgenin kalkınması hem de ülkemizin döviz ihtiyacının karşılanması için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Afyonkarahisar TSO ile tüm sıkıntıları ve sorunları ilgili bakanlıklara ilettiklerini ve takip ettiklerini bildiren Hisarcıklıoğlu, "Bu noktada şunu da hiç unutmayalım, bizler üyelerin sesiyiz ve onların tercümanları oluruz. Bize yasayla verilen görev budur. İcraat yetkisi ve sorumluluğu da hükümetimizindir. Bir ve beraber olunca, Allah rahmeti ve bereketi verir. Birbirimizi ötekileştirmeyelim. Kimseyi, fikrinden, inancından, görüşünden dolayı dışlamayalım." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu'nun konuşmasının ardından İscehisar Kaymakamı Mehmet Ali Semiz ve Afyonkarahisar TSO Başkanı Hüsnü Serteser de birer konuşma yaptı.

Daha sonra Rifat Hisarcıklıoğlu, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyaret etti.

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