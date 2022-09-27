Afyonkarahisar'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bisiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen şüpheli cami avlusunda yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte 10 bisikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı araştırmada bisikletleri çalan şüphelinin A.C.B, olduğunu belirledi.

Eşrefpaşa Mahallesi'ndeki cami avlusunda polis ekiplerince gözaltına alınan A.C.B, emniyetteki ifadesinde bisikletleri çaldığını itiraf ettiği öğrenildi.





- Afyonkarahisar'da ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişiye işlem yapıldı

Afyonkarahisar'da motosikletli polis ekipleri üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirdiği şüpheliye adli işlem uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timleri, Taciahmet Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği kişiyi durdurdu.

Ekipler, üzerinden ruhsatsız tabanca ele geçirdiği şüpheliye adli işlem uyguladı.



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