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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sandıklı'dan kısa kısa

AA

Sandıklı'dan kısa kısa

AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı Belediyesi tarafından sıcak asfalt, satıh kaplama ve kilitli parke taşı çalışmaları başladı.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Çöl, konuyla ilgili yetkililerden bilgi alarak, mahalle sakinleriyle istişarelerde bulundu.

İlçenin gördüğü en büyük yol yapım çalışmasını başlattıklarını aktaran Çöl, "Bizim tespit ettiğimiz ve vatandaşlar tarafından bizlere iletilen bozuk olan yolları yapmak için çalışmalara başladık. Belediye tarafından geçmiş yıllarda kullanılan ve uzun yıllardır atıl durumda bulunan asfalt şantiyesini aktif hale getirerek, tamamen kendi imkanlarımızla kendi asfalt malzememizi üreterek yollara sıcak asfalt döküyoruz." ifadesini kullandı.

- Belediye Başkanı Mustafa Çöl, itfaiye personelini ziyaret etti

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

Çöl, İtfaiye Müdürlüğünün yaptığı çalışmaları yakından incelediğini belirterek, yangın, deprem, su baskını, trafik kazası ve benzeri durumlarda vatandaşların malı ve canının itfaiye personeline emanet olduğunun unutulmamasını istedi.

İtfaiye Müdürlüğünün envanterine yeni kazandırılan ekipmanlarla her türlü olaya müdahale edebilecek kapasitede olduğunu belirten Çöl, "İtfaiye personeliyle bir araya gelerek istişarelerde bulunduk." dedi.

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