Afyonkarahisar'da "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" etkinliği yapıldı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Şuhut ilçelerinde "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" etkinlikleri gerçekleştirildi.

Sandıklı'daki Kütüphane Kavşağı'nda etkinliğe, İlçe Kaymakamı Mehmet Sülün, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alptuğ Ayhan, İlçe Emniyet Müdürü Bayram Öğüt, Bölge Trafik Amiri Komiser Yardımcısı Onur Kaya ve Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri katıldı.

Öğrenciler ellerindeki dövizlerle katıldığı etkinlikte "yayaya öncelik" sloganları attı.

Sülün, gazetecilere, trafikte yaya önceliği konusunda farkındalığı artırmak, yaya ve okul geçitlerinde sürücülerin uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak için çalışıldığını ifade ederek etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür etti.

- Şuhut

Şuhut'ta "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" sloganıyla yaya önceliğine yönelik farkındalık etkinliği yapıldı.

Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu önündeki programda, trafikte yaya önceliğine dikkati çekildi.

İlçe Kaymakamı Harun Reşit Han ve Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, etkinlikte sürücülere broşür dağıttı, bilgilendirmede bulundu.





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