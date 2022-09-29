Afyonkarahisar’da "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" etkinliği yapıldı

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AFYONKARAHİSAR (AA)- Afyonkarahisar'da "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" uygulaması kapsamında şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Kadayıfçıoğlu İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Yiğitbaşı, öğrencilerle birlikte okul önünde bulunan yaya geçidine kırmızıya boyadı.

Etkinliğin 81 ilde eş zamanlı yapıldığını dile getiren Yiğitbaşı, öğrencilerin okul önlerinde güvenliği için çaba harcadıklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığının farkındalık kampanyalarına ağırlık verdiğini dile getiren Yiğitbaşı, "Yaya geçitlerine araç sürücülerinin ve öğrencilerimizin hassasiyet göstermesi için bu farkındalık çalışmalarını yapıyoruz. Bugün de 'Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu' kampanyası kapsamında Kadayıfçıoğlu İlkokulu'nda gerçekleştirdik." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de okul önlerindeki yaya geçidi çizgilerinin boyandığını belirterek öğrencilerin ve yayaların güvenliği için her türlü çalışmaya destek verdiklerini ifade etti.

Vali Yiğitbaşı, Zeybek ve beraberindekiler daha sonra okul içinde incelemelerde bulundu.





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