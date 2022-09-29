Sandıklı'dan kısa kısa

AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, İlçe Jandarma Komutanlığına ziyarette bulundu.
Sülün, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alptuğ Ayhan'dan kentteki asayiş ve güvenlik konularında bilgi aldı.
Ziyaretin ardından Sülün, jandarma personeline çalışmalarında başarılar diledi.
- Sandıklı'da okullara kitap bağışı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sandıklı Meslek Yüksek Okulunca ilçedeki okullara kitap bağışında bulunuldu.
Öğretim Görevlisi Ayşegül Arıcan ve bir grup öğrenci, bağış kapsamında hazırladıkları kitapları Atatürk İlkokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu'na giderek teslim etti.