TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Afyonkarahisar'da üyelerle bir araya geldi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Afyonkarahisar'da üyelerle görüştü.

Kartaloğlu, kentteki bir düğün salonunda Afyonkarahisar Serbeset Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası üyeleri ile bir araya geldiği toplantıda, zor bir 3 yıllık dönem geçirdiklerini, salgının kendilerini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Kendilerinin değerli bir iş yaptığını vurgulayan Kartaloğlu, şunları kaydetti:

"Devletin çıkardığı bir teşvik, bir uygulama ve bunun hayata yansıması, bunun insana dokunması, bunun işverene, çalışana dokunması bizlerin sayesinde gerçekleşiyor. Bunun örneklerini pandemi döneminde çok net gördük. Kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği gibi uygulamalar sayesinde insanlar evlerine ekmek götürülebildiyse, işletmelerin çarkları bu süre içinde döndüyse burada bizim meslektaşlarımızın çok önemli katkıları oldu."

Hizmet bedeli tarifelerinin yıl sonunda belirlendiğine değinen Kartaloğlu, "Önümüzdeki yıl ocak ayından itibaren hizmet bedellerimize yüzde yüz artış yapılması gerekiyor. Bu yönde çalışma hazırladık." dedi.









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