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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AA

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) meclis ve meslek komite üyeleri seçimi yapılıyor.

Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) meclis ve meslek komite üyeleri seçimi yapılıyor.

ATSO binasında sabah saatlerinde başlayan seçimde, kentteki iş insanların oy verme işlemi devam ediyor.

Mevcut başkan Hüsnü Serteser ile iş insanı Önder Artuk'un listelerinin yarıştığı meclis ve meslek komite seçimi, saat 17:00'de sona erecek.

- Afyonkarahisar'da şehit annesi vefat etti

Afyonkarahisar'da şehit uzman çavuş Ahmet Erdönmez'in annesi Havva Erdönmez tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde 73 yaşında vefat eden Erdönmez'in Sultandağı ilçesi Karapınar köyünde toprağa verileceği bildirildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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