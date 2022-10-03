Afyonkarahisar İGM toplantıları başladı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar İl Genel Meclisi ekim ayı toplantılarının ilk oturumu başkan Burhanettin Çoban başkanlığında yapıldı.



Açılış ve yoklamanın ardından Valilik makamından gelen gündem dışı teklif meclis üyelerine okunarak ilgili komisyonlara havale edildi.

Toplantıda İl Özel İdaresi bünyesinde kurulması planlanan Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu için kadro tahsisini içeren teklif meclis üyelerine okundu. Teklif, ilgili komisyonlarda görüşülerek tekrar mecliste oylanacak.

Toplantı gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

Toplantının 2. oturumu yarın yapılacak.

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