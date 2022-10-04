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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amorium Antik Kenti'nde ziyaretçi karşılama merkezi projesinde sona gelindi

AA

Amorium Antik Kenti'nde ziyaretçi karşılama merkezi projesinde sona gelindi

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Emirdağ ilçesindeki Amorium Antik Kenti'nde ziyaretçi karşılama merkezi projesinde çalışmalar tamamlanmaya yaklaştı.

İlçeye bağlı Hisar Köyü'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi (AÜ) iş birliğiyle 2013'te başlayan kazı, Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp başkanlığında yürütülüyor.

Bakanlıkça 2020 yılında 12 aylık kazı statüsüne alınan antik kentteki çalışmalara Türk Tarih Kurumu da destek veriyor.

"Aşağı Şehir" ile "Yukarı Şehir" olarak adlandırılan Amorium höyüğündeki kazılarda, büyük kilise, bazilika, Bizans hamamı, üzüm ezme havuzları ile Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine tarihlenen sikkeler, seramik fırını, tahıl ambarının yanı sıra çok sayıda farklı buluntu gün yüzüne çıkarıldı.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, AA muhabirine, Amorium Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarının belirli bir noktaya getirildiğini söyledi.

Antik kentin binlerce yıl geçmişi olduğunu dile getiren Yiğitbaşı, "Bölgede 'Yukarı Şehir' ile 'Aşağı Şehir' diye adlandırılan iki noktada kazı çalışmaları yapılıyor. Amorium, Hititler, Frigler, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı olmak üzere pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu kadar geçmiş ve köklü tarihin üzerinde bulunmak bizim açımızdan da heyecan verici. Aslında Frigya'nın bölgemiz için ne kadar önemli ve canlı olduğunu gösteriyor. Bu kazılardaki yeni buluntularla da ortaya çıkarılmaya çalışılıyor." diye konuştu.

Yiğitbaşı, çocuk edebiyatında masalları ile bilinen Ezop'un da Amorium'da doğduğunu ve Afyonkarahisar için çok anlamlı olduğunu vurguladı.

Bölgede çocuk edebiyatı, fabl ve masalların yeniden canlandırılmasının düşünülebileceğini aktaran Yiğitbaşı, şöyle devam etti:

"Amorium Antik Kenti'nin son yıllarda ziyaretçi sayısı artıyor. Buranın daha güzel gezilmesi için bir karşılama merkezi projemiz var ve son aşamaya gelmiş durumda. Kültür ve Turizm Bakanlığının onayıyla buraya karşılama merkezini kazandıracağız. Bu projenin tamamlanması sonrası, Amorium Antik Kenti, çok daha fazla turist çekecek. Amorium'daki kazı çalışmalarına her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Herkesi de Amorium'u gezmeye davet ediyoruz."

- "Amorium çok büyük bir kent"

Kazı başkanı Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp da "Biz şu an 'Yukarı Şehir'de' çalışıyoruz. İç surda kazı çalışmalarını başlatma sebebimiz hem iç surun tarihlendirmesine yönelikti hem de Amorium'da 1071 sonrası Türklerin, Selçuklu ve Beylikler dönemi yerleşimlerini tespit etmekti. Onların da iç surda olduğunu düşünüyorduk." dedi.

İç surdaki yerleşimin daha çok günlük yaşama ilişkin birimleri içerdiğini aktaran Gökalp, Amorium'un çok büyük bir kent olduğunu belirtti.

Gökalp, "Yaklaşık 90 hektarlık alanı kapsıyor. Türkiye'nin en büyük höyüklerinden biri olan Yukarı Şehir suru içerisinde yer alan höyükte. O yüzden iki alanda kazı çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Diğer bir kazı alanı Aşağı Şehir'de büyük bina olarak adlandırdığımız bir Geç Roma Erken Bizans dönemi yapısı, kamusal bir yapı olduğunu düşünüyorduk. Ama 2019'da oradaki çalışmalar bize aslında büyük bir çiftlik evinin sanki deposunu, ambarını kazıyormuşuz düşüncesi oluşturdu. Kazı çalışmalarında Amorium tarihini aydınlatacak kazı buluntularına ulaşıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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