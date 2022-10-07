Afyonkarahisar'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Dinar Kavşağı'nda iki otomobil ile kamyonun karıştığı trafik kazasında hasar oluştu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası trafik akışı araçların çekilmesi normale döndü.

- İscehisar'da "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" kutlandı

İscehisar Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla müftülük personeliyle bir araya geldi.

Semiz, Belediye Düğün Salonu'ndaki programda, Diyanet İşleri Başkanlığının çok güzel işlere imza attığını belirterek müftülük personeliyle bir araya gelmekten mutlu olduğunu ifade etti.

İlçe Müftüsü Hüseyin Buroğlu da cami görevlilerinin hizmet ve faaliyetlerinin toplumun bütün kesimlerine yönelik olduğunu belirtti.









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