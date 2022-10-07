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Milli Eğitim Bakanı Özer, Afyonkarahisar'da değerlendirme toplantısında konuştu:

AA

Milli Eğitim Bakanı Özer, Afyonkarahisar'da değerlendirme toplantısında konuştu:

AFYONKARAHİSAR (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şartları sağlayan 614 bin öğretmenin uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için başvurduğunu belirterek, "Başvuran öğretmenlerin yüzde 99'u eğitimlerini tamamladı. Eğitimlerini tamamlayan öğretmenlerin yüzde 96'sı sınava başvurdu." dedi.

Özer, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Kongre Merkezi'nde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, katsayı uygulamasının son 20 yılda kaldırıldığını söyledi.

Peygamber'in hayatını ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeyle ilgili seçmeli ders opsiyonunun ilk kez son 20 yıl içinde kurulduğunu belirten Özer, "Sadece imam hatiplerin talebi değil. Bu ülke Müslüman bir ülke. Kendi çocuğunun Peygamber'in hayatını öğrenmesi en temel talebi. Bunun için imam hatibe gitmesi gerekmiyor. Kur'an-ı Kerim öğrenmesi için imam hatibe gitmesi gerekmiyor. İşte bunlar da son 20 yıl içerisinde gerçekleşti." diye konuştu.

- "1 milyon 500 bin öğrencimize ücretsiz yemek veriyoruz"

Özer, beşeri sermayenin en verimli kullanıldığı bir döneme tanıklık ederken aynı zamanda eğitimin önündeki tüm antidemokratik uygulamaların da kaldırıldığını söyledi.

"Eğitim ve sosyal politikaların en yaygın kullanıldığı bir dönem oldu." diyen Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Neler bunlar? Ücretsiz test kitapları, yardımcı kaynaklar, pansiyonlar, taşımalı eğitimle öğrencilerin en yakın yerlere, en iyi okullara yetişebilmesini sağlamak. Şu anda 1 milyon 500 bin öğrencimize ücretsiz yemek veriyoruz. Şartlı eğitim yardımları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından devam ettirildi. Dünya kadar sosyal politika. Amaç, toplumun hiçbir kesimini ayırt etmeden eğitimle buluşturabilmek. Sosyoekonomik seviyesindeki problemlerden dolayı hiç kimsenin mağdur olmamasını sağlamak yani eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak."

-"5 yaşta okullaşma oranını yüzde 94'e çıkardık"

Özer, 20 yılda eğitimdeki başarı hikayesinin çok daha iyi noktalara taşınmasıyla ilgili yeni dönemde açılımlar yaptıklarını vurguladı.

Okul öncesi eğitimdeki eşitsizlikleri eğitimin diğer kademelerinde de giderdiklerini anlatan Özer, "Göreve geldiğim zaman Türkiye'deki bağımsız anaokulu sayısı 2 bin 782'ydi. 'Bir yıl içerisinde 3 bin yeni anaokulu yapacağız.' dedik. İstanbul'da Emine Erdoğan'ın himayesinde projeyi başlattık. Şu ana kadar 1800'e yakın bağımsız anaokulunu 10 ay içerisinde bitirdik, 14 bin 80 sınıf açtık. Bu bağımsız anaokullarının haricinde. 10 ay gibi kısa sürede yüzde 78 olan 5 yaşta okullaşma oranını yüzde 94'e çıkardık. Hedef, yüzde 100'e erişmek. Ama asıl hedef 3-5 yaş aralığındaki OECD ortalamasına yaklaştırmak." ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun sadece bir başlangıç olduğunu kaydetti.

Öğretmenliğin, yeni ilave haklarla toplumdaki statüsünün çok daha iyi noktalara geleceğini dile getiren Özer, şöyle konuştu:

"Sınavla ilgili örnek soru kitapçıklarını yayımladığımız zaman öğretmenlerimiz artık daha sıcak bir şekilde olaya bakmaya başladı. O troller ile manipülatörlerin etkisi giderek azalmaya başladı. Siyasiler bu alanda rant gördüler, öğretmenlerimize sınava girmemeleri ve boykot etme çağrıları yaptılar. İnanılmaz, öğretmenlerin kutsallığı üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümetin bu kanunla öğretmeni taciz ettiğini iddia ettiler."

Özer, şartları sağlayan 614 bin öğretmenin, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için başvurduğu bilgisini paylaşarak, "Başvuran öğretmenlerin yüzde 99'u eğitimlerini tamamladı. Eğitimlerini tamamlayan öğretmenlerin yüzde 96'sı sınava başvurdu." ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, Afyonkarahisar Belediyesi ile AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.

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