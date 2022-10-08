Sandıklı'dan kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA)- Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinliği düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda, futbol, badminton, atletizm, masa tenisi, güreş, zeka oyunları ve farklı sportif etkinlikler yapıldı.

Etkinliğe, Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Araz ve Gençlik Merkezi Müdürü Abdülkerim Varlık ve çok sayıda öğrenci katıldı.

- Sandıklı'da "Erasmus Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sandıklı Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (UİM) tarafından Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği programlarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya, UİM Öğrenci Öğrenim Hareketlilikleri Sorumlusu Öğretim Görevlisi Merve Malak, Öğrenci Staj Hareketlilikleri Sorumlusu Öğretim Görevlisi Turan Ulaş, Sandıklı Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. Rabia Ersan, Sandıklı MYO Erasmus Koordinatörü Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Havva Uzun, akademik personel ve öğrenciler katıldı.









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