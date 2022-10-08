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Afyonkarahisar'da "4. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali" sürüyor

AA

Afyonkarahisar'da "4. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali" sürüyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen "4. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali" devam ediyor.

Motor Sporları Merkezi'ndeki festivalde, Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetleri misafirlere ikram ediliyor. Ünlü şeflerin yemek gösterileri, atölye çalışmaları, söyleşiler, müzikal gösteriler ve farklı yarışmalar, festivale renk katıyor.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AA muhabirine, festivale katılımın yüksek olduğunu ve amacına ulaştığını söyledi.

Festivalin ilerleyen yıllarda da devam edeceğini dile getiren Zeybek, şöyle konuştu:

"Gastronomiye ait her türlü yemek yarışmaları burada yapılıyor. İnşallah, hareketli bir festivali burada tamamlayacağız. Festivalimiz hakkında misafirlerden de çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu da Afyonkarahisar'ı gururlandırıyor. Yarın da Afyonkarahisar'ın yöresel ürünlerinden 100 metre uzunluklarında lokum ve sucuk yapılacak."

Şef Nevzat Kalkan da 27 yıldır gastronominin içerisinde olduğunu, festivalin ikinci gününün dolu dolu geçtiğini ve Afyonkarahisar'ın bütün yöresel lezzetlerinin tanıtıldığını ifade etti.

Etkinlikte, şeflerin ekmek kadayıfı ile vince takılan dana gösterisi ilgi gördü, sanatçı İpek Açar, konser verdi.






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