Afyonkarahisar'da tırın arkadan çarptığı ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tırın hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

D.Ç'nin kullandığı 03 ZA 876 plakalı tır, Emirdağ-Gömü kara yolu Güneysaray köyü yakınlarında Abdilkadir Çelik idaresindeki 03 HS 706 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yaklaşık 3 metre yükseklikteki köprüden düştü.

Kazada, sürücü, Abdilkadir Çelik ve araçta yolcu olarak bulunan F.Ç. yaralandı. Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Abdilkadir Çelik hayatını kaybetti.

Tır şoförü D.Ç. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.