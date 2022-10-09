Afyonkarahisar'daki "4. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali" sona erdi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen "4. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali", gala gecesiyle sona erdi.

Motor Sporları Merkezi'ndeki festivalde, Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetleri misafirlere ikram edildi. Ünlü şeflerin yemek gösterileri, atölye çalışmaları, söyleşiler, müzikal gösteriler ve farklı yarışmalar festivale renk kattı.

Festivalde, ayrıca 100 metre kaymaklı Afyon lokumu yapıldı.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, bir termal otelde düzenlenen gala gecesi sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin dolu dolu ve coşkulu geçtiğini belirtti.

Uluslararası festival yapmanın Afyonkarahisar için yeni bir şey olmadığını ifade eden Yiğitbaşı, "Bu konuda ciddi tecrübeleri var şehrin ve maşallah kurumların, paydaşların. Dolayısıyla pek çok paydaşımız el ele verdi. Hep birlikte çok güzel bir şey ortaya koyduk diye düşünüyorum." dedi.

Son günün özellikle çok coşkulu olduğunu dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Çünkü hava da güzeldi ve son gün olunca insanlar kaçırmamak istediler. Farklı şehirlerden gelen pek çok misafir vardı. Yabancı misafirler vardı. Burada da var, büyükelçiler yabancı basın. Ancak şunu da fark ettik, tabii ilk defa gelenlerin çok olduğunu da gördük şehre. Konser için gelenler. Bazı önemli üst düzey konuklar ilk defa Afyonkarahisar'ın içine geldiklerini söylüyorlar. Tam bir kavşak noktası. Pek çok bölgenin, pek çok önemli şehrin, büyük şehrin tam bir geçiş güzergahı ama insanlar sadece mola verip buradan ayrılıyorlar. Güzel lezzetleri tadarak gidiyorlar. Burada daha fazla zaman geçirmelerini, konaklamalarını sağlamak için şimdiden sonraki çalışmaları artırmamız gerektiğini de bir daha fark etmiş olduk. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in festivalin açılış gününde burada olması da güzel bir şey bize getirmiş oldu. Gastronomi Enstitüsünün burada kurulması talimatını vermiş oldu."

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de 7 Ekim'de başlayan 4. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali'nin bugün itibariyle son bulduğunu söyledi.

7-8 Ekim'in yağışlı olmasına rağmen ciddi bir katılım olduğunu kaydeden Zeybek, şöyle konuştu:

"Ama bugün hava gayet güzel, güneşli. Tabiri caizse iğne atsan yere düşmeyecek kadar kalabalık var. Yani festival amacına ulaştı diye düşünüyorum. İnşallah darısı gelecek yıl yapacağımız yeni festivallere diyorum. İl dışından gelen bir sürü ziyaretçi var. Misafirler var. Söyledikleri 'Afyonkarahisar, gastronomi şehri olmayı fazlasıyla hak etmiş' diyorlar. Biz de iddia ediyoruz. Bizim ürünlerimiz daha çok sebze ağırlıklı, sağlıklı beslenmeye yönelik. Ondan dolayı ben tüm halkı Afyonkarahisar'a lezzetleri tatmaya davet ediyorum."



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