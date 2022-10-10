Afyonkarahisar'da öğrenci servisi şoförlerine eğitim düzenlendi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da taşımalı eğitimde faaliyet gösteren servis sürücülerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, Şoförler ve Otomobilciler Odasının Ortaklaşa düzenlediği "servis şoförleri eğitimi" Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapıldı.

Eğitime taşımalı eğitimde faaliyet gösteren servis sürücülerinin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Emin Karaosman, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Ali Gören, Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürü Tamer Çelik, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İbrahim Karataş ve ilgililer katıldı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Karaosman, öğrenci taşımacılığının eğitimin bir parçası olduğunu söyledi.

Daha sonra ise jandarma ve trafik yetkilileri sunum yaparak çeşitli konularda eğitim verdi.

Eğitim kapsamında sürücülerin soruları da cevaplandı.



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