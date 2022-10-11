Çadırda yaktıkları ateşin dumanından etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da kaldıkları çadırda yaktıkları odun ateşinin dumanından etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mevsimlik tarım işçisi olarak merkeze bağlı Bayramgazi köyüne gelen A.D, (40) H.D. (38) ile İ.D. (17) kaldıkları çadırda ısınmak için odun ateşi yaktı.
Dumandan etkilenen 3 kişi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan A.D, H.D. ile İ.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.