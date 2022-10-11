Afyonkarahisar'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatarlı beldesinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 16 ruhsatsız av tüfeği, 5 kuru sıkı tabanca, ruhsatsız tabanca, 32 mermi, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 5 tescilsiz motosiklet ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan İ.H.Ş. ile H.İ.Ç, jandarmadaki ifadelerinin ardından salıverildi.



Adliyeye sevk edilen A.B. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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