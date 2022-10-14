Sandıklı'dan kısa kısa

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt, "Turşumuzu kuralım, kışa hazırlanalım" etkinliğine katıldı.

Bozkurt, Şehit Ahmet Yumak Anaokulu'nu ziyaretinde aile katılım etkinlikleri kapsamında turşu kuran öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Kışlık turşu kuran öğrencilerle sohbet eden Bozkurt, yaptığı açıklamada, "Okul öncesi eğitimin amacı çocuklarda öğrenmeye ilgi uyandırmak ve çocuklarımızın var olan yeteneklerini gün yüzüne çıkarmaktır. Minik eller büyük işler başaracaktır, onlara olan desteğimiz ve güvenimiz asla bitmeyecektir."ifadesini kullandı.

- Sandıklı Kaymakamı Sülün, Esma Sultan Yurt Müdürlüğüne ziyaret

Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, Esma Sultan Yurt Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Sülün, yurttaki öğrencilerle sohbet etti, istek ve taleplerini dinledi.

Bir öğrencinin İzmir'de ikamet eden annesiyle telefonla da görüşen Sülün, bütün öğrencilerin sorunları ve talepleriyle yakından ilgileneceğini belirtti.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.