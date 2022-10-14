Afyonkarahisar'da iş yerinden telefon çalan şüpheli yakalandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bir iş yerinden cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarınca yansıyan cep telefonu hırsızlığını Ö.Ş'nin yaptığını tespit etti.

Ekipler, Ö.Ş'yi adresinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Bankalar Caddesi'nde dün, bir cep telefonu dükkanında fatura ödeyen kişi, iş yeri çalışanı Anıl Kurugül ile oturdukları masada telefonları incelemeye başlamıştı.

Bir süre sonra dükkana müşterilerin gelmesiyle Kurugül, kasaya yönelmiş, bu sırada şüpheli, oturduğu masada cep telefonlarından birini alarak dükkandan ayrılmıştı.

Hırsızlığı güvenlik kamerasından tespit eden Kurugül, fatura ödeyen şüpheliye telefonla ulaşmaya çalışmış, aramalara cevap verilmemesi üzerine durum, polise bildirilmişti.

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