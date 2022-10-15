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Afyonkarahisar'da 2 tır ile yolcu otobüsünün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AA

Afyonkarahisar'da 2 tır ile yolcu otobüsünün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Murat Yiğiter idaresindeki (46) 53 ACE 846 plakalı tır, Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Akören beldesi yakınlarında, Bekir Eke'nin (40) kullandığı 42 LE 2219 plakalı tır ile Kamil Sazak (52) yönetimindeki 35 MKJ 98 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçen yolcu otobüs bariyere vurdu.

Kazada, otobüsteki yolculardan Ç.A.Ö. (24) ile F.G. (24) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.


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