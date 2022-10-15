İscehisar'da sel baskınında ağılı hasar gören çiftçiye çadır verildi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğünce, İscehisar'da sel baskınında ağılı hasar gören hayvan yetiştiricisine 2 çadır verildi.

Çalışlar köyünde yaşayan Orhan Gün, (62) haziran ayında sel baskınında hasar gören ağılı ve telef olan koyunları için Afyonkarahisar Valiliğine yardım yapılması için müracaatta bulundu.

Valilik ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün incelemesi sonrası Gün'e hayvanlarını geçici olarak barındırması için 2 çadır temin edildi.

Aldığı çadırları köydeki araziye kuran Gün, AA muhabirine, kendisine yardım eden Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve il müdürlüğüne teşekkür etti.





















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