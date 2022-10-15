İscehisar'da "Peygamberimiz, Camii ve İrşad" konferansı düzenlendi

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AFYONKARAHİSAR (AA)- Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde Camiler ve Din görevlileri haftası dolayısıyla "Peygamberimiz, Camii ve İrşad" konferansı yapıldı.

Esnaf Odası Toplantı Salonundaki konferansa, İscehisar Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, İl Müftüsü Sinan Kazancı, kurum müdürleri, İlçe Müftüsü Hüseyin Buroğlu Esnaf Odası Başkanı Ahmet Sav, AK Parti İlçe Başkanı Metin Balaban, din görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Semiz, programda, aileye ve çocuklara merhamet ve ahlak duygusunun verilmesi gerektiğini belirterek konferansa katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Sinan Kazancı, "Peygamberimiz, Cami ve İrşad" konusunda konferans verdi.

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