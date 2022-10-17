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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Afyonkarahisar'da konuştu: (2)

AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Afyonkarahisar'da konuştu: (2)

AFYONKARAHİSAR (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Şimdi aralıkta benzer bir şekilde enflasyon şartlarını değerlendirerek, enflasyon tahribatı karşısında toplumu koruyacak tedbirleri alarak orada en kapsamlı müdahaleyi yapacağımızdan hiç kimsenin endişesi olmasın." dedi.

Bilgin, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, dün çok geç saatlerde Bartın'dan Ankara'ya geldiğini söyledi.

Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyede bulunduklarını dile getiren Bilgin, "Bir maden şehidimiz, aynı zamanda bizim Sosyal Güvenlik Kurumumuzda çalışan kişi oğlunu kaybetmiş. Evlerine taziyeye gittik. Çok sayıda cenazeyle şehitlerin cenazelerine, evlerine gittik. Tabii ateş düştüğü yeri yakıyor. Gerçekten büyük bir acı var Bartın'da. Şehitler ve şehitlerin ailelerinde, yakınlarında büyük acı var, hepimizde var ama onların hissettiğini hiç kimsenin o düzeyde hissetmesi anlaması zor." diye konuştu.

- "Olay bütün yönleriyle ortaya çıkarılmalıdır ve çıkarılacaktır. Buna inanıyoruz"

Bu acıların sorumlularının ortaya çıkması temennisinde bulunan Bilgin, şunları kaydetti:

"Bu, acıları ortadan kaldırmaz ama bu ülkede hata yapanın, kusuru olanın ya da yanlış yapanın yanına kar kalmadığını da ortaya koymamız lazım. Bu bizim sorumluluğumuz. Nitekim bu konuda Cumhuriyet savcılarını Adalet Bakanı'mız görevlendirmiştir. Çeşitli düzeylerde soruşturmalar devam ediyor. Biz de iş müfettişleri ve iş sağlığı uzmanlarından kurulu bir heyeti genişleterek bölgeye gönderdik. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu konuda söylediği açıktır. Olay bütün yönleriyle ortaya çıkarılmalıdır ve çıkarılacaktır. Buna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Emekçileri şunu bilsinler ki; Türk devleti sosyal bir devlettir ve onların yanındadır"

Toplantının ardından soruları cevaplandıran Bakan Bilgin, bir gazetecinin enflasyonla ilgili sorusu üzerine enflasyonun yüzde 80'in üzerinde olduğunu anımsattı.

Türkiye'nin enflasyona rağmen büyüme hedeflediğini, ücretlilerin, çalışanların, emekçilerin hayat şartlarını düzenleyecek tedbirleri adım adım devreye soktuklarını dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tek hedefi, 'Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek.' Biz bunu çalışmalarımızda, sosyal politikalarımızda gerçekleştiriyoruz. Asgari ücrete iki defa müdahale yaptık. Yılın başında yüzde 50 artış, çok yüksek bir artıştı o gün için ama enflasyon onu hızla aşındırınca, ona temmuzda bir müdahale yaptık. Şimdi aralıkta benzer bir şekilde enflasyon şartlarını değerlendirerek, enflasyon tahribatı karşısında toplumu koruyacak tedbirleri alarak orada en kapsamlı müdahaleyi yapacağımızdan hiç kimsenin endişesi olmasın. Emekçileri şunu bilsinler ki; Türk devleti sosyal bir devlettir ve onların yanındadır. Onların emeğini koruyacak tedbirleri alma konusunda kararlıdır."

Bakan Bilgin, EYT ile ilgili başka bir soru üzerine, bu konuda birçok televizyon programında uzmanların hesaplar yaptıklarını anımsattı.

Bu hesapların hiçbirinin önlerinde olmadığını dile getiren Bilgin, şöyle devam etti:

"Televizyonlarda sık sık 'işte şunlar da girecek, bunlar da çıkacak' öyle bir şey yok. Yani 99 öncesi biliyorsunuz yaşla ilgili bir sorun var. O sorunu biz çözüyoruz ve önümüzde tek bir model var. Tek bir formül var daha doğrusu. Onun hesaplarını yapıyoruz. Yani çok sayıda insan var tahmin edeceğiniz gibi. Onların teker teker durumlarını, çalışma günü sayılarını, yıllarını, vesaire işte sosyal güvenlikteki sağlık sigortası primleri bunları gözden geçirip en uygun, en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız. Yani mesafe aldık ama şimdi açıklamayacağım çünkü 'niye şimdi açıklamıyorsunuz?' diyenler var. Bir defa çalışmamız bitmedi. İkincisi, adım adım açıklıyoruz. Zaten açıklasak da Ocak'tan sonra uygulamaya sokulacak. Şimdi açıklamanın bu anlamda acelesi yok. Sözleşmeli personel, geçici işçiler, diğer sorunları açıklayacağız. Aralık ayının ilk haftasında çalışma biter bitmez de Meclise Aralık ayında intikal ettireceğimizi zaten paylaştık."

(Bitti)

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