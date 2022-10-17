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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Afyonkarahisar'da STK ve iş dünyası temsilcilerine hitap etti:

AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Afyonkarahisar'da STK ve iş dünyası temsilcilerine hitap etti:

AFYONKARAHİSAR (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Biz emekçileri koruyacağız, esnafı koruyacağız, çalışanları koruyacağız. Ben şöyle bir cümleyi sık sık söylüyorum; 'Biz sermaye düşmanı değiliz ama sermayenin emeğe düşmanlık etmesine asla izin vermeyiz'. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi çalışma hayatıyla ilgili, iş hukukuyla ilgili bütün yasal mevzuatı bunun için çıkarmıştır." dedi.

Bilgin, Afyonkarahisar'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil, şekerleme fabrikası ile mermer tesisini gezip, yetkililerden bilgi aldı.

Ardından Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Toplantı Salonunda sivil toplum kuruluşları (STK) ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Bilgin, Türkiye'nin geçmişten bugüne 3 temel meselesinin olduğunu söyledi.

Bilgin, bunların kalkınma, demokratikleşme ve sosyal bütünleşmeyi üst düzeyde gerçekleştirme meseleleri olduğunu özellikle kalkınma konusunda büyümenin yolunu açma yürüyüşlerinin devam edeceğini bildirdi.

Etnik farklılıkların problem haline getirilmemesi gerektiğine değinen Bilgin, "Hangi etnik kimlikten gelirsek gelelim, Türkmen, Zaza, Kürt, Kırgız, Tatar, Çerkes... Burada yaşayan kimler varsa bunlar Türk milletini oluşturuyor. Millet zaten etnik kimliklere indirgenerek açıklanacak bir şey değil." ifadesini kullandı.

Sosyal politikalara önem verip toplumun her kesimini koruma gayretinde olduklarını dile getiren Bilgin, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla biz emekçileri koruyacağız, esnafı koruyacağız, çalışanları koruyacağız. Ben şöyle bir cümleyi sık sık söylüyorum; 'Biz sermaye düşmanı değiliz ama sermayenin emeğe düşmanlık etmesini asla izin vermeyiz'. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi çalışma hayatıyla ilgili, iş hukukuyla ilgili bütün yasal mevzuatı bunun için çıkarmıştır."

- "Beyaz Bayrak Projesi"

Bilgin, işverenlerin yanında olduklarını zamanlama konusunda sıkışıklık yaşasalar da sorunları çözeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biraz ertelediğimiz projemiz var. Beyaz Bayrak Projesi. Proje şu demek; bir işveren kamuya karşı sorumluluğunu yerine getiriyor, vergisini veriyor, işçilerin primlerini yatırıyor, bir de sendikası varsa o iş yerine 'beyaz bayrak', tıpkı otellerdeki 'mavi bayrak' gibi bir 'beyaz bayrak' takıyoruz. Kapısına da bir 'beyaz bayrak sertifikası' veriyoruz. Ona ayrıca ilave teşvik de sağlıyoruz."

Dünyada ortaya çıkan tedarik zincirindeki kopuşlar, kargo taşımacılığı problemleri, enflasyon, enerji problemlerinin Türkiye'yi de etkilediğini söyleyen Bilgin, Türkiye'nin bu problemleri rahatlıkla aşacak bir ülke olduğunun altını çizdi.



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